Андрей Травников показал Кадырову строящийся ЛДС в Новосибирске

Сегодня работы ведутся по двум направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров провели выездной совещание на стройке нового ЛДС. Они проконтролировали соблюдение сроков строительства и оценили проделанный фронт работ.

— Сегодня работы ведутся по двум направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители продолжают монтаж «Мультиплит», покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков. Практически завершён монтаж лифтового оборудования, — рассказали в региональном правительстве.

На ледовой арене установили первые 500 кресел – это около 5% от их общего числа, а рассчитана арена на 10,5 тысяч кресел. Уже на следующей неделе на медиа-куб установят видеоэкраны. Также продолжаются работы по установке панно.

— На стройплощадку уже доставили амортизирующие борта, которые позволят арене трансформироваться для различных спортивных мероприятий и крупных праздников, — додавили в правительстве.

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