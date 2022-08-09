В Новосибирске в ДТП попал дорогой спорткар «Ягуар»

Спорткар «Ягуар» попал в аварию в Новосибирске. Фото: АСТ-54

Во вторник, 9 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием родстера Jaguar F-Type. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Вторым участником ДТП стал автомобиль марки «Ниссан». Машины столкнулись на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка.

- Информации о пострадавших не поступало, - отметили в паблике.

На фото, предоставленном очевидцем, видно, что у спорткара поврежден левый бок. У «Ниссана» смяло переднюю часть. Что стало причиной аварии – неизвестно.

- Такую ласточку поцарапали, - сокрушаются в комментариях пользователи Сети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber