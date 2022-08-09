В Новосибирске задержали подростков за серийные кражи велосипедов

Парни украли 9 велосипедов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске задержали трех подозреваемых в серийных кражах велосипедов, два из которых оказались несовершеннолетними. Причем ранее парни уже привлекались к головной ответственности за кражи.

— Утром 7 августа во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на трех молодых людей в черной одежде и в черных медицинских масках, которые ехали на велосипедах. Увидев экипаж ДПС, парни бросили велики и попыталась скрыться, но их поймали, — рассказали в региональном МВД.

Задержанными оказались молодые люди 18, 16 и 15 лет. У одно из них в рюкзаке нашли металлические тросы с замками для велосипедов. А три велика, на которых передвигались парни, были украдены. Также удалось установить, что молодые люди похитили еще 6 велосипедов и спрятали их.

— Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ за кражу. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое его подельников находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, — уточнили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер