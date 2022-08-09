Новосибирская область стала лидером по числу фальшивых банкнот в Сибири в 2022 году

Новосибирская область лидирует по числу фальшивых банкнот в СФО. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Наибольшее количество фальшивых банкнот во всем Северном федеральном округе выявили в Новосибирской области. Об этом сообщает Банк России.

Данные приведены за первое полугодие 2022 года.

- В первом полугодии 2022 года в СФО сотрудники банков обнаружили 445 поддельных банкнот Банка России — это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказали в публикации.

Лидером стала Новосибирская область. Там выявили 112 фальшивок, что на пять штук больше, чем в первом полугодии 2021 года. Следом идет Иркутская область со 101 поддельной банкнотой. Тройку лидеров замыкает Омская область – 67 фальшивых купюр.

- В Новосибирской области обнаружили четвертую часть от всего количества подделок. Новосибирск как крупный транспортный и торговый узел притягивает не только деньги, но и фальшивомонетчиков, - отметили в Банке России.

Чаще всего злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber