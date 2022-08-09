В Новосибирске у нелегальных торговцев на площади Калинина изъяли более 220 килограммов товара

В Новосибирске изъяли овощи и фрукты у незаконных торговцев. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске у торговцев нелегальной точки на площади Калинина изъяли более 221 килограммов фруктов и овощей. В рейде 8 августа участвовали представители управления потребительского рынка мэрии, администраций районов и сотрудники полиции. Такие рейды проходят каждую неделю, отмечают в пресс-центре мэрии.

По решению суда мэрия имеет право изымать и хранить продукцию, а потом в случае вынесения административного протокола – возвращать. КП-Новосибирск запросила в пресс-центре мэрии, возвращают ли на руки торговцам гнилые овощи, а также в каких условиях хранят товар.

В 2022 году составили более 1400 протоколов об административных правонарушениях, а у торговцев изъяли больше 6 тонн продукции. Главные места процветания незаконной торговли – площади Калинина, Карла Маркса и станция метро «Речной вокзал».

– Практика применения изъятия является актуальной. Без этой меры составление протоколов и рейды мало эффективны, – заявила начальник управления потребительского рынка мэрии Наталья Чагина, уточнив, что с Новосибирской области берут пример другие регионы.

Она отметила, что овощи и фрукты из нелегальных точек могут быть опасны для здоровья, так как неизвестно, где торговцы берут товар.

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