В Новосибирске за 12 миллионов продают аргентинский бар

В Новосибирске продают аргентинский бар за 12 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске выставили на продажу аргентинский бар. Объявление появилось на сайте «Авито».

Заведение расположено на улице Урицкого. Его оценивают в 12 миллионов рублей.

- Бар находится в тихом центре Новосибирска. В нем авторский интерьер и роскошные предметы декора, привезенные из-за границы. Бар полностью оборудованный, с мебелью и рабочими онлайн-площадками, - рассказал продавец.

Площадь заведения составляет 100 метров квадратных. Внутри 40 посадочных мест.

Название бара автор публикации не указывает. Однако, судя по прикрепленному к объявлению фото, речь идет об аргентинском баре.

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