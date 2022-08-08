В Новосибирске за 12 миллионов продают аргентинский бар

В Новосибирске продают аргентинский бар за 12 миллионов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске выставили на продажу аргентинский бар. Объявление появилось на сайте «Авито».
Заведение расположено на улице Урицкого. Его оценивают в 12 миллионов рублей.
- Бар находится в тихом центре Новосибирска. В нем авторский интерьер и роскошные предметы декора, привезенные из-за границы. Бар полностью оборудованный, с мебелью и рабочими онлайн-площадками, - рассказал продавец.
Площадь заведения составляет 100 метров квадратных. Внутри 40 посадочных мест.
Название бара автор публикации не указывает. Однако, судя по прикрепленному к объявлению фото, речь идет об аргентинском баре.
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