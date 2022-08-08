В Новосибирске отменили концерт украинской певицы Ани Лорак

Поклонникам творчества Ани Лорак сообщили об отмене концерта в Новосибирске.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Концерт украинской певицы Ани Лорак отменили в Новосибирске. Информация появилась на сайте nsk.kassy.ru.
Мероприятие должно было состояться 25 ноября в 19:00. Артистку ждали в Дворце культуры железнодорожников.
Сейчас поклонникам творчества Ани Лорак предлагают сдать билеты. Сделать это можно в фирменных кассах ООО «Городские Зрелищные Кассы Новосибирск» по адресу улица Октябрьская, 42, офис 111.
Возврат билетов осуществляется ежедневно с 10:00 до 17:00. Время перерыва: 12:00-12:30, а также 14:30-15:00.
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