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Общество8 августа 2022 10:18

В Новосибирской области нарушения при строительстве дорог будут фиксировать сразу

Раньше их рассматривали только через пару лет после окончания работ
Надежда КАСЬЯНОВА
Раньше нарушения выявляли уже после сдачи работ.

Раньше нарушения выявляли уже после сдачи работ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области отслеживать нарушения при строительстве и ремонте дорог начнут в процессе работ. Раньше их фиксировали только через несколько лет после окончания строительства, пока шла гарантия от подрядчика.

— Полностью поддерживаю привлечение независимого строительного контроля на все объекты, чтобы внешние контролеры следили за соблюдением технологий на всех этапах работ, — отметил губернатор Андрей Травников.

По сообщению правительства, сейчас на гарантии у подрядчиков около 364 объектов. На 233 из них выявили нарушения, устранить которые подрядчик должен не позднее 30 августа. Причем больше половины дефектов связано с некачественными стройматериалами.

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