В Новосибирской области нарушения при строительстве дорог будут фиксировать сразу

Раньше нарушения выявляли уже после сдачи работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области отслеживать нарушения при строительстве и ремонте дорог начнут в процессе работ. Раньше их фиксировали только через несколько лет после окончания строительства, пока шла гарантия от подрядчика.

— Полностью поддерживаю привлечение независимого строительного контроля на все объекты, чтобы внешние контролеры следили за соблюдением технологий на всех этапах работ, — отметил губернатор Андрей Травников.

По сообщению правительства, сейчас на гарантии у подрядчиков около 364 объектов. На 233 из них выявили нарушения, устранить которые подрядчик должен не позднее 30 августа. Причем больше половины дефектов связано с некачественными стройматериалами.

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