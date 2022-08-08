В Новосибирске акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля 2023 года

Акция «Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет 8 апреля 2023 года. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тотальный диктант-2023 в Новосибирске пройдет 8 апреля. Об этом сообщили на сайте всероссийской акции.

В 2023 году состоится двадцатый по счету Тотальный диктант.

- Автора текста следующего Тотального диктанта объявим 8 сентября 2022 года, - отметили на сайте.

В группе диктанта «ВКонтакте» сообщили, что уже начали подготовку к этому дню.

- Написать диктант можно будет на очных площадках и в онлайн-формате. В планах команды - провести трансляцию акции в теле- и радиоэфире, - рассказали организаторы.

В этом году Тотальный диктант писали 9 апреля. КП-Новосибирск рассказывала, как все происходило: «экзамен по русскому» сдавали в мэрии Новосибирска.

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