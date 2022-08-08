В Новосибирской области на 80% выросла заболеваемость коронавирусом

В Новосибирской области растет количество заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 8 августа, заявил руководитель новосибирского управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– За неделю зарегистрировано 806 случаев, что больше предшествующей недели практически в 1,8 раза. Видим тенденцию нарастания эпидпроцесса. Каждую неделю мы отмечаем увеличение количества заболевших, – рассказал Александр Щербатов.

Коэффициент распространения болезни увеличился с 1 до 1,4. Среднесуточный темп прироста тоже вырос, как и удельный вес положительных тестов на коронавирус. Среди всех пациентов, которые сдали ПЦР, COVID-19 обнаружили у 6 %.

Больше всего заболевших фиксируют в районах области. Болезнь по-прежнему протекает в легкой форме и похожа на ОРВИ. В коечном фонде ситуация спокойная, большинство мест свободно. 97% заболевших лечатся на дому.

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