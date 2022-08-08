В закрытом поселке под Новосибирском продают белый коттедж с подсветкой за 187 миллионов рублей

В Новосибирске продают белый дом на берегу моря. Фото: Назаров и Партнеры / Циан.

Двухэтажный дом в элегантном интерьере с хамамом и теплым гаражом продают в закрытом коттеджном поселке «Морской берег» под Новосибирском. Белый коттедж ночью подсвечивается, а через панорамные окна открывается вид на просторную лужайку. Объявление на сайте «Циан» разместило агентство недвижимости «Назаров и Партнеры».

На первом этаже высотой в 6 метров расположились гардеробная, кухня, гостиная, каминная, санузел и спальня для гостей, хамам и тренажерный зал.

На втором этаже – большая спальня, две детские комнаты, ванные для детей и взрослых и постирочная.

Белый дом на берегу Обского водохранилища продадут желающим за 187 миллионов рублей.

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