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Общество7 августа 2022 14:27

«КамАЗ» с сыпучим грузом перевернулся в Новосибирске

Водителю грузовика зажало ногу, его помогли спасатели
Надежда РЫЖКИНА
На спуске с Ключ-Камышенского плато часто опрокидываются грузовики. Фото: спасатели МАСС.

На спуске с Ключ-Камышенского плато часто опрокидываются грузовики. Фото: спасатели МАСС.

В Новосибирске на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато перевернулся гружённый сыпучим грузом грузовик «Камаз». Пострадал водитель, мужчина 40 лет, ему зажало ногу. О случае рассказали спасатели МАСС.

— Прибывшие на место ДТП спасатели и пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ногу мужчины, после чего вытащили его из кабины и на носилках перенесли до автомобиля скорой помощи, — рассказали спасатели в группе «ВКонтакте».

Они также отметили, что на этом участке часто происходят аварии и попросили водителей быть осторожными.

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