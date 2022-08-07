«КамАЗ» с сыпучим грузом перевернулся в Новосибирске

На спуске с Ключ-Камышенского плато часто опрокидываются грузовики. Фото: спасатели МАСС.
В Новосибирске на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато перевернулся гружённый сыпучим грузом грузовик «Камаз». Пострадал водитель, мужчина 40 лет, ему зажало ногу. О случае рассказали спасатели МАСС.
— Прибывшие на место ДТП спасатели и пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ногу мужчины, после чего вытащили его из кабины и на носилках перенесли до автомобиля скорой помощи, — рассказали спасатели в группе «ВКонтакте».
Они также отметили, что на этом участке часто происходят аварии и попросили водителей быть осторожными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер