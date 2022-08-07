В Новосибирске мужчина прыгнул с моста в Обь и сам вышел к спасателям

Спасатели провели с новосибирцем-экстремалом беседу. Фото: спасатели МАСС.

О необычном случае из практики рассказали новосибирские спасатели 7 августа. Им пришлось экстренно выехать на вызов к Октябрьскому мосту, с которого спрыгнул 27-летний мужчина.

— Произошел случай в пятницу, 5 августа. К месту происшествия на реку Обь вышел катер со спасателями, а наземный экипаж на автомобиле прибыл на мост, чтобы корректировать информацию и осмотреть акваторию реки в бинокль. Самое необычное в этой ситуации было то, что мужчина не собирался покончить с собой, а просто решил быстро протрезветь. Он самостоятельно выбрался на берег, поднялся на мост к спасателям и объяснил им свой поступок, — рассказали в соцсетях спасатели МАСС.

Но просто объяснением экстремал не отделался: с ним провели беседу и передали полицейским.

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