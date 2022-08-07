Лось пробежал по улицам Искитима в Новосибирской области

Лось пробежал по дорогам Искитима. Фото: кадры из видео.

Жителей Искитима в Новосибирской области удивил лось, который пробежал по улицам. Обитатель леса попал на камеры видеонаблюдения.

— Это произошло на улице Томской. Скорее всего, он убежал из леса, видимо, ему нечего есть. Он был напуган и явно сам не обрадовался, что зашел сюда, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Сергей.

На одном из видео лось пробежал по тротуару, перепрыгнул забор и быстро пересек дорогу на глазах у водителя.

В группе «Подслушано в Искитиме» местные жители написали, что вместе с сохатым была и лосиха, но она оказалась за кадром.

Напомним, лоси, выбежавшие из леса, могут представлять опасность для людей, но могут и сами пострадать. В конце июня 2022 года в Академгородке насмерть сбили лося на дороге. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о самых опасных дорогах региона для лосей и косуль.

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