«Кровавая» Луна взошла над Новосибирском из-за грязного воздуха

Над Новосибирском поднялась кроваво-красная Луна. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Вечером в субботу, 6 августа, новосибирцы заметили в небе кроваво-красную Луну. Она становится такой из-за загрязнений в атмосфере.

– Оттенок луны нам кажется красноватым из-за того, что мы смотрим на нее через толщу атмосферы, чьи частицы и создают у нас такое впечатление. Все зависит от атмосферных условий, – рассказывал ранее КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Напомним, 6 августа в Новосибирске сильно ухудшилось качество воздуха. Специалисты оценивают загрязнение в 7 баллов из 10 и прогнозируют ухудшение. В ГУ МЧС России по области считают, что запах гари мог дойти до нас из других регионов, где сейчас бушуют лесные пожары.

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