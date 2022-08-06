В Дзержинском районе Новосибирска трамвай столкнулся с легковым автомобилем

В Новосибирске столкнулись трамвай и легковушка. Фото: Инцидент Новосибирск
В субботу, 6 августа, в Дзержинском районе произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».
Транспортные средства столкнулись около остановки Волочаевский жилмассив.
- О пострадавших информации нет, - уточнили в паблике.
Из-за аварии собралась пробка из трамваев. Они выстроились в ряд в ожидании, когда с путей уберут автомобиль.
Причина ДТП неизвестна.
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