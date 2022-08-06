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Происшествия6 августа 2022 9:33

В Дзержинском районе Новосибирска трамвай столкнулся с легковым автомобилем

По предварительной информации, пострадавших нет
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске столкнулись трамвай и легковушка. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске столкнулись трамвай и легковушка. Фото: Инцидент Новосибирск

В субботу, 6 августа, в Дзержинском районе произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Транспортные средства столкнулись около остановки Волочаевский жилмассив.

- О пострадавших информации нет, - уточнили в паблике.

Из-за аварии собралась пробка из трамваев. Они выстроились в ряд в ожидании, когда с путей уберут автомобиль.

Причина ДТП неизвестна.

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