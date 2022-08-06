Новосибирцы встали в километровые пробки из-за аварии на Бердском шоссе

Авария на Бердском шоссе вызвала километровые пробки. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В субботу, 6 августа, на Бердском шоссе возле остановки «Поселок РМЗ» произошла авария. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, столкнулись два автомобиля.

Авария на три ряда перекрыла всю дорогу. В сторону Речного вокзала образовалась километровая пробка, в сторону Академгородка затор растянулся на 2,5 километра.

Свидетели ДТП также отметили, что к месту происшествия съехались автомобили экстренных служб.

Как уточнили КП-Новосибирск в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, на место ДТП выехал экипаж ГИБДД. Подробности уточняются.

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