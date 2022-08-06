В Новосибирске завершились поиски двух мальчиков, пропавших из детсада

В Новосибирске нашли двух мальчиков, которые пропали из детского сада.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске нашли двух мальчиков, которые пропали из детского сада. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Главном управлении МВД России по НСО.
Это произошло в пятницу, 5 августа. Где именно были дети – неизвестно.
- Их обнаружили и передали законным представителям, - пояснили в МВД.
В полиции добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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