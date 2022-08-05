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Общество5 августа 2022 16:44

Новосибирских водителей самокатов предупредили о штрафах за езду вдвоем

Определять количество человек на самокате будут специальные датчики
Надежда КАСЬЯНОВА
Определять количество человек на самокате будут специальные датчики.

Определять количество человек на самокате будут специальные датчики.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирских водителей электросамокатов предупредили о штрафах за езду вдвоем. Определять, сколько человек едет на самокате, смогут специальные встроенные датчики.

— Сложнее всего понять, насколько корректно мы определили, что на самокате больше одного человека и что с этим делать, — рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик. — Автоматически штрафовать или тормозить самокат не лучший вариант на первом этапе. Скорее всего мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт.

В Whoosh пояснили, что разработанная технология гораздо сложнее банального замера веса водителя. Установленные на электросамокат датчики смогут замерять состояния самоката, как проходит поездка, и многое другое. Специальный алгоритм проанализирует все это и сможет принять соответствующие меры.

Компания уже тестирует новый механизм на нескольких десятках самокатов. Если все пройдет успешно, то технологию внедрят на всем парка сервиса.

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