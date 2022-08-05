Новосибирских водителей самокатов предупредили о штрафах за езду вдвоем

Определять количество человек на самокате будут специальные датчики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирских водителей электросамокатов предупредили о штрафах за езду вдвоем. Определять, сколько человек едет на самокате, смогут специальные встроенные датчики.

— Сложнее всего понять, насколько корректно мы определили, что на самокате больше одного человека и что с этим делать, — рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик. — Автоматически штрафовать или тормозить самокат не лучший вариант на первом этапе. Скорее всего мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт.

В Whoosh пояснили, что разработанная технология гораздо сложнее банального замера веса водителя. Установленные на электросамокат датчики смогут замерять состояния самоката, как проходит поездка, и многое другое. Специальный алгоритм проанализирует все это и сможет принять соответствующие меры.

Компания уже тестирует новый механизм на нескольких десятках самокатов. Если все пройдет успешно, то технологию внедрят на всем парка сервиса.

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