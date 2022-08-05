Новосибирский агропромышленный комплекс сохранил высокие темпы развития

Сельскохозяйственная отрасль региона сохранила темп развития несмотря на санкции. Фото: правительсво НСО

Андрей Травников назвал новосибирский агропромышленный комплекс успешно развивающимся даже в условиях западных санкций. Ранее оборудование и техника покупались за рубежом, сейчас же все это производят в Новосибирской области.

— Вопреки санкциям сельхозпредприятия сохраняют темпы развития, внедрения новых технологий в производство, технического переоснащения. С начала года уже приобретено 1640 единиц сельхозтехники. Активно внедряют и цифровые технологии, покупают самую современную, актуальную технику с цифровыми системами управления. Это позволяет сократить срок полевых работ, снизить затраты на производство — а значит и себестоимость — продукции, повысить урожайность, — сообщили в региональном правительстве.

По словам губернатора Андрея Травникова, всего за несколько месяцев машиностроительные и сельхозпредприятия оперативно освоили производство техники и оборудования, которое раньше закупалось за рубежом.

— Прошло два-четыре месяца, многое производится не просто в России — в Новосибирской области, — отметил Травников.

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