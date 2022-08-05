Под Новосибирском нашли 6 миллионов банок опасной сайры

Около 6 миллионов банок консервов оказались некачественными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе под Новосибирском специалисты из Россельхознадзора обнаружили производство поддельных консервов. Более 1 147 тонн рыбных консервов — это около 6 миллионов банок, оказались некачественными. Вместо указанной на этикетке скумбрии или сайры, в консервах были другие виды рыб. Также для производства использовалось просроченное сырье.

— В связи с нарушением в производстве рыбных консервов производителю объявлено предостережение. Также предупреждение выдано уполномоченному лицу, оформлявшему документы на некачественные консервы, — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Консервы распространялись по торговым точкам Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Им уже отправлены уведомления о выявленных в продукции нарушениях.

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