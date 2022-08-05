В Новосибирске 5 августа открылась ярмарка меда на площади у ГПНТБ

В Новосибирске с 5 августа открылась ярмарка меда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 5 августа, на площади Пименова у ГПНТБ открылась ярмарка меда. Об этом рассказали в мэрии.

- Новосибирцы смогут приобрести продукцию у ведущих пасечников Алтая и Новосибирской области, - отметили в публикации.

Ярмарка будет работать до 3 сентября. Все желающие смогут купить мед, маточное молочко, прополис, воск, мед в сотах и подмор.

Также новосибирцам предложат приобрести различные настойки, целебные травы, ягоды, орехи и грибы.

- Вся медово-пчеловодческая продукция имеет сертификаты, награды конкурсов и свидетельства качества. Более того, ее дополнительно оценили эксперты, - сообщили в мэрии.

Ярмарка работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера.

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