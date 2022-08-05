В Новосибирске до 20 августа закрыли проезжую часть на улице Александра Невского

В Калининском районе закрыли проезжую часть на улице Александра Невского.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининском районе закрыли проезжую часть на улице Александра Невского. Об этом рассказали в мэрии.
- По 20 августа будет закрыта проезжая часть улицы Александра Невского от дома №10 до дома №18, - уточнили в публикации.
Более того, возле здания №9 на три метра сузили проезжую часть.
- Ограничения связаны с работами на теплотрассах, - объяснили в мэрии.
Водителей призвали быть внимательными и осторожными.
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