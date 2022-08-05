В Новосибирске предприниматель попал в тюрьму за попытку наркоторговли

Присяжные не стали жалеть подсудимого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным следствия, 6 августа 2019 года в Кировской области был задержан автомобиль, в котором двое подозреваемых везли более килограмма синтетических наркотиков.

Следователи выяснили, что задержанные должны были сделать закладки для предпринимателя. Тогда наркополицейские решили поймать заказчика с помощью эксперимента: с помощью задержанных сделали закладки недалеко от поселка Верх-Тула под Новосибирском.

Вскоре подозреваемый связался с агентами наркополиции под прикрытием и предложил приобрести наркотики. 36-летнего предпринимателя задержали на месте.

- Ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответсвенности. Суд учел наличие у него двоих детей, также не было отягчающих обстоятельств. За попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере суд назначил ему 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Верес.

Жалобу защитника на приговор рассматривали с участием суда присяжных заседателей, они вынесли единогласный вердикт - виновен.

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