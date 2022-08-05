В Новосибирске арестовали пару адвокатов — ранее они работали в прокуратуре

В Новосибирске арестовали пару адвокатов. Фото: Линия защиты

В Новосибирске суд избрал меру пресечения двум адвокатам. Речь идет о Наталье Юзжалиной и Дмитрии Ефимове.

Как сообщает Центральный районный суд, обоим уже избрали меру пресечения. Так, Юзжалину отправили под домашний арест на два месяца.

Что касается Ефимова, то его заключили под стражу сроком на один месяц и 29 суток.

- В обоих случаях постановление суда не вступило в законную силу, - уточнили в публикации.

При этом неизвестно, по какой статье судят сибиряков, в суде это не комментируют.

Наталья и Дмитрий – адвокаты Коллегии адвокатов Новосибирской области «Линия защиты», ранее работали в прокуратуре Новосибирской области. Юзжалина известна журналистам по делу запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы» и суду ее главы - Констатина Руднева. Наталья тогда поддерживала гособвинение. После Юзжалина ушла из прокуратуры в адвокатскую практику. И она, и Ефимов специализируются на защите по уголовным делам.

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