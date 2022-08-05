Новосибирские грибники нашли на Алтае «космический гриб»

Гриб съедобный и по вкусу напоминает курицу. Фото: кадры из видео

Новосибирские грибники нашли на Алтае огромный гриб белого цвета. По их словам, это не иначе как «космический гриб». Однако оказалось, что это всего лишь гриб-зонтик. Он съедобный и по вкусу напоминает курицу. И самый вкусный, по мнению грибников, пестрый зонтик.

— Они съедобные и очень даже вкусные. Когда шляпка раскрытая, то их хорошо жарить на сковороде в кляре. По вкусу напоминает куриное мясо, — поделилась рецептом подписчица паблика ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска».

Настоящий гриб-зонтик легко спутать с его ядовитым двойником. Здесь главное внимательно присмотреться к ножке — кольцо на ней должно свободно двигаться. А также запах. Грибы-зонтики пахнут орехами.

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