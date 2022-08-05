В Бердске девочка-подросток убила собственную мать

Дело возбудили по статье за убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске несовершеннолетняя девочка зарезала свою мать. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном Следственном комитете.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ за убийство, проводится предварительное расследование, — сообщили в СК.

По словам подписчиков паблика ВКонтакте «Подслушано Бердск», произошла трагедии в Микрорайоне в доме №6. По их словам, мать девочки сильно пила и к дочери относилась плохо.

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