Мама десятерых детей назвала сумму трат на школу в Новосибирске

Мама десятерых детей рассказала, как сэкономить на сборах ребенка в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мама-блогер из Новосибирска Оксана Усова поделилась, сколько денег уходит на сбор ребенка в школу. По ее словам, в 2022 году родители могут уложиться в 15 тысяч рублей, чтобы купить чаду все самое необходимое.

— В эту сумму входят канцелярия, тетради, рюкзак, обувь, спортивная и школьная форма. На форму уходит больше всего денег. Один рюкзак может прослужить три года, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова.

Мать десятерых детей отмечает, что можно значительно сэкономить на мелочах, если покупать их в течение года.

— Еще зимой я набираю в магазинах ручки, тетради. Получается набор про запас, к тому же выходит дешевле, когда покупаешь не в сезон августовских распродаж, — говорит Оксана Усова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер