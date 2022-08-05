Мама десятерых детей назвала сумму трат на школу в Новосибирске

Мама десятерых детей рассказала, как сэкономить на сборах ребенка в школу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многодетная мама-блогер из Новосибирска Оксана Усова поделилась, сколько денег уходит на сбор ребенка в школу. По ее словам, в 2022 году родители могут уложиться в 15 тысяч рублей, чтобы купить чаду все самое необходимое.
— В эту сумму входят канцелярия, тетради, рюкзак, обувь, спортивная и школьная форма. На форму уходит больше всего денег. Один рюкзак может прослужить три года, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова.
Мать десятерых детей отмечает, что можно значительно сэкономить на мелочах, если покупать их в течение года.
— Еще зимой я набираю в магазинах ручки, тетради. Получается набор про запас, к тому же выходит дешевле, когда покупаешь не в сезон августовских распродаж, — говорит Оксана Усова.
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