«Мишка сам напугался»: сибиряк прогнал медведя с дороги под Новосибирском

Молодого медведя встретили у деревни Новомихайловка. Фото: группа "Подслушано в Коченево" "ВКонтакте"

Сибиряк встретил медведя возле села Новомихайловка и прогнал его. Инцидент случился в ночь на 5 августа в Коченевском районе Новосибирской области.

Автор видео ехал на автомобиле с другом, когда заметил медведя и стал ему сигналить. Мишка побежал, а водитель преследовал его по дороге. Не прошло и минуты, как медведь ретировался в лес.

- Хочу обратиться ко всем жителям Коченевского района и других соседних населённых пунктов: не гуляйте в лесах и будьте предельно бдительны на дорогах,- сообщила подписчица группы «Типичная Колывань» «ВКонтакте».

В министерстве экологии и природных ресурсов Новосибирской области пообещали прокомментировать встречу с косолапым позже.

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