В Новосибирске заметили «Форд Мустанг», брендированный логотипом такси. Фото: "АСТ-54".
Жители Новосибирска заметили на новосибирских дорогах необычное такси. Об этом они поспешили рассказать в соцсетях.
– Тонированный мустанг в ливрее такси заметили подписчики на дорогах города, – написали в паблике «АСТ-54».
Некоторые подписчики предположили, что машина с логотипами – рекламный ход от службы такси. Но большинство сошлись во мнении, что владелец, который нанес на культовый автомобиль логотип, просто пошутил. Ну или ловит хайп таким образом. Кого-то такой «Мустанг» вовсе не удивил:
– Ради прикола наклеил! Что такого? – недоумевают новосибирцы.
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