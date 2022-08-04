В Новосибирске ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе и Доватора опережает график

Работы на перекрестке готовы на 70%.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе и улицы Доватора идет с опережением графика. Работы начались 23 июля и по плану должны завершиться 10 сентября. Однако они выполнены уже на 70%, а срок сдачи только через месяц.
— На перекрестке сняли старое покрытие и выяснилось, что местами асфальт лежит на глине. Дорожники вынули грунт на метр, засыпали ямы бутовым камнем и двумя слоями щебёночной смеси. Подобные работы провели ещё в трёх проблемных местах. А минувшей ночью на участке начали укладывать выравнивающий слой асфальта, — сообщили в муниципалитете.
По сообщению мэрии, подрядчик дал восьмилетнюю гарантию на отремонтированный участок.
Напомним, что на перекрестке отремонтировали 700-метровый участок. Потратили на это 62 миллиона рублей. Ремонт проходил в четыре этапа с частичным перекрытием улицы. Полностью проезд закрывали только в выходные по ночам, чтобы меньше мешать горожанам. Свободное движение через перекресток открыть 1 августа.
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