В Новосибирске «Тойота» протаранила легковушку и врезалась в грузовик

На Северном проезде водитель «Тойоты» устроил ДТП. Фото: Инцидент Новосибирск

В четверг, 4 августа, на Северном проезде произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Как рассказывают очевидцы, виновником ДТП стал водитель «Тойоты».

- На Северном проезде водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением, протаранил легковушку, а затем врезался в грузовик, - отметили в публикации.

По некоторым данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.

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