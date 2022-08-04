В Новосибирске «Тойота» протаранила легковушку и врезалась в грузовик

На Северном проезде водитель «Тойоты» устроил ДТП. Фото: Инцидент Новосибирск
В четверг, 4 августа, на Северном проезде произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Как рассказывают очевидцы, виновником ДТП стал водитель «Тойоты».
- На Северном проезде водитель «Тойоты Карины» не справился с управлением, протаранил легковушку, а затем врезался в грузовик, - отметили в публикации.
По некоторым данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.
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