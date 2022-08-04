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Происшествия4 августа 2022 12:09

В Новосибирске ГИБДД ищет водителя, сбившего 10-летнюю девочку

Школьница сейчас в больнице
Галина СИМОНОВА
ГИБДД ищет водителя, сбившего 11-летнюю девочку.

ГИБДД ищет водителя, сбившего 11-летнюю девочку.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске в понедельник, 1 августа, около дома № 18 на улице Громова сбили 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре». Водитель дожидаться ГИБДД не стал и уехал.

— В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Свидетелей по данному ДТП просим по телефону: 232-23-51, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В соцсетях очевидцы ДТП рассказывали, что после произошедшего водитель вышел из машины и сказал, что якобы задумался во время езды.

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