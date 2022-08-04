В Новосибирске «БМВ» и «Тойота» вылетели на тротуар после жёсткого столкновения. Фото: "АСТ-54".

В ночь на четверг, 4 августа, в Новосибирске столкнулись «БМВ» и «Тойота Королла». Кадры с места аварии опубликовали в соцсети очевидцы.

– ДТП произошло около двух ночи. После удара оба автомобиля вылетели на тротуар, – написали очевидцы в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что «БМВ» получила серьёзные повреждения боковой части.

Очевидцы утверждают, что в аварии никто не пострадал.

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