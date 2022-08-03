Лидер Мьянмы предложил открыть консульство в Новосибирске

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил открыть консульства в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Фото: Правительство НСО
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил открыть консульства в Новосибирске и Санкт-Петербурге. По его словам, это должно помочь в укреплении дипломатических отношений между странами.
— Ваша страна огромная: с запада на восток! Посередине находится такой город, как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске, — цитирует лидера страны ТАСС.
Напомним, 16 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с делегацией Республики Союз Мьянма в региональном правительстве. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, торговли, логистики и транспорта.
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