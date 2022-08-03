В Новосибирске на неделю ограничат движение по улице Крылова

Ограничения продлятся до 10 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничат движение по улице Крылова. Продлится ограничение до 10 августа, пока не завершатся ремонтные работы на теплотрассе.

— Проезжую часть улицы Крылова сузят на 2 метра возле жилого дома № 29 на улице Ипподромской, — рассказали в мэрии.

Напомним, что с 1 августа по 25 декабря ввели ограничения движения на площади имени Инженера Будагова. Проезд будет закрыт по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода. Ограничения будут действовать только с полуночи и до пяти утра.

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