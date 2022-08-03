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Происшествия3 августа 2022 9:56

В Новосибирске осудят двух подростков за кражу 80 килограммов арматуры

Стоимость украденного оценили свыше 11 тысяч рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Парни украли около 80 килограммов арматура.

Парни украли около 80 килограммов арматура.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске под суд пойдут подростки 14 и 15 лет за кражу арматуры. В течение двух недель парни украли сначала 30 килограммов арматуры, а потом еще 50 килограммов.

— Днем 2 апреля 2022 года обвиняемый решили украсть около 30 килограммов арматуры стоимостью более 4 тысяч рублей. На месте преступление подростков застал собственник похищенного, но детей это не остановило. 12 апреля обвиняемые вернулись на место совершения преступления и украли еще 50 килограммов арматуру на сумму более 7 тысяч рублей, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Подростков обвиняют сразу по двум статьям: 161 УК РФ за грабеж и 158 УК РФ за кражу. Оба преступления были совершенны по предварительному сговору. Теперь в деле будет разбираться суд.

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