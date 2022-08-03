В Новосибирске осудят двух подростков за кражу 80 килограммов арматуры

Парни украли около 80 килограммов арматура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске под суд пойдут подростки 14 и 15 лет за кражу арматуры. В течение двух недель парни украли сначала 30 килограммов арматуры, а потом еще 50 килограммов.

— Днем 2 апреля 2022 года обвиняемый решили украсть около 30 килограммов арматуры стоимостью более 4 тысяч рублей. На месте преступление подростков застал собственник похищенного, но детей это не остановило. 12 апреля обвиняемые вернулись на место совершения преступления и украли еще 50 килограммов арматуру на сумму более 7 тысяч рублей, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Подростков обвиняют сразу по двум статьям: 161 УК РФ за грабеж и 158 УК РФ за кражу. Оба преступления были совершенны по предварительному сговору. Теперь в деле будет разбираться суд.

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