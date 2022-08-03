Под Новосибирском у 50-летнего алиментщика, задолжавшего 6-летнему сыну 30 тысяч рублей, приставы забрали «ВАЗ»

В Баганском районе Новосибирской области 50-летний вахтовик задолжал 6-летнему сыну 30 тысяч рублей алиментов. Фото: УФССП по НСО.

В Баганском районе Новосибирской области 50-летний вахтовик задолжал 6-летнему сыну 30 тысяч рублей алиментов. Чтобы заставить горе-отца заплатить по счетам, приставы арестовали его машину.

– Отец прекратил выплачивать алименты наследнику. Приставы пришли к нему домой, но там его ни утром, ни вечером не было. Чтобы найти должника, судебный пристав-исполнитель нашел его мать: она помогла связаться с гражданином. Оказалось, что мужчина находился в другом городе, – уточнили в УФССП по Новосибирской области, – Алиментщик пришел на прием и заявил, что не работает. Также добавил, что у него есть в собственности «ВАЗ-2110», на легковушке он и приехал в отделение.

Машину приставы арестовали. А отец-должник такого исхода не ожидал. Думал, что долг у него незначительный. Через 3 дня после ареста авто мужчина полностью оплатил алименты. Подтвердил это квитанцией. Также принес в отделение приказ об официальном трудоустройстве на работу.

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