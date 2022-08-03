Новая станция новосибирского метро «Спортивная» удивила Ольгу Бузову теплом на платформах

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова похвалила станцию метро «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой / страница в соцсети «ВКонтакте» Ольги Бузовой.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала строительство новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Свое отношение она высказала в посте в социальной сети Instagram* (признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

Звезда российского шоу-бизнеса отметила, что не только в столице, но и в регионах тоже происходят «свои классные истории». И привела в пример строительство «Спортивной».

– Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла, – заметила Ольга Бузова.

Певица добавила, что зимой на путях станции будет холодно, а на платформе и в вестибюле тепло. Новосибирск удивил Бузову дополнительной заботой о пассажирах.

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