Новосибирские хирурги сделали уникальную операцию 31-летней девушке с редким генетическим заболеванием

Врачи провели пациентке протезирование расширенной части аорты. Фото: пресс-центр клиники Мешалкина.

В новосибирском центре Мешалкина прооперировали 31-летнюю девушку из Ангарска с редким генетическим заболеванием соединительной ткани. Врачи сделали пациентке протезирование патологически расширенной части аорты, сохранив при этом собственный аортальный клапан. Операцию сделали через мини-доступ в межреберном промежутке. Его размер составил 6,5 сантиметров. В пресс-центре медучреждения пояснили, что в России операции такого рода проводят только в центре Мешалкина. Во всем мире такие вмешательства единичны

Аневризматически расширенная аорта у девушки возникла на фоне синдрома Марфана. Это редкий генетический врожденный порок соединительной ткани. Врачи учли молодой возраст пациентки. Было важно не изменить качество жизни девушки, избежав антикоагулянтной терапии. Которая, как известно, сопряжена с протезированием сердечного клапана. Так, хирурги решили заменить аневризматически поражённый отдел аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана пациентки. Девушке провели операцию Дэвида.

– В кардиохирургическом сообществе широко распространено мнение, что синдром Марфана у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты – показание к клапанозамещающей операции, предполагающей замену патологически измененного участка аорты и пораженного аортального клапана синтетическим дакроновым протезом, содержащим биологический протез аортального клапана. Однако существуют данные, что эффективность клапаносохраняющей операции у данного категории пациентов не уступает и в ряде случаев является предпочтительнее, – прокомментировал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев.

Проведение операции через мини-доступ позволяет сохранить кости грудины, а также минимизировать риск развития инфекционных осложнений после операции. Кроме того, после такого вмешательств быстро проходит реабилитация. По данным клиники, пациентка, которой сделали уникальную операцию, уже через 10-14 дней сможет вернуться к физической активности.

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