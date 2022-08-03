Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило занял первое место в топе достопримечательностей города

Новосибирский зоопарк возглавил список достопримечательностей города. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило стал главной достопримечательностью города. Он занял 203 место по стране. Серебро в топе получил НОВАТ. Рейтинг опубликовал сервис исследований Яндекса.

После театра в списке идут Большой новосибирский планетарий, Музей мировой погребальной культуры, театры «Глобус» и «Красный факел». Среди парков первое место заняла «Березовая роща». Также в топ из 24 достопримечательностей попали «Памятник лабораторной мыши» в Академгородке, Стоквартирный дом и Монумент Славы.

Топ оформляли по количеству запросов пользователей. Достопримечательность попадала в список, если у нее есть страница в Википедии, а также если пользователи из других городов искали ее в интернете не менее 500 раз в год.

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