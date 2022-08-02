Сибиряк поймал гигантскую щуку весом почти в семь килограмм

Сибиряк поймал гигантскую щуку весом в 6 килограмм 700 грамм. Фото: предоставлено Михаилом

Житель Новокузнецка Михаил поймал гигантскую щуку весом в 6 килограмм 700 грамм. По словам рыбака, такой впечатляющий улов ему раньше не попадался.

— Рыбачил я в таком искусственно созданном озере на месте бывшего карьера в деревне Михайловка под Новокузнецком. Это не очень популярное место, потому что до него трудно добраться. В этот раз рыбачил я на спиннинг, на блесну. Долго не клевало, а потом попалась такая рыба, — рассказал КП-Новосбирск Михаил. — Один бы я ее не вытащил, конечно. На помощь пришел друг с подсачиком. Рыба-то очень большая оказалась. У меня спиннинг хоть и рассчитан на большую рыбу, но все же не такого масштаба. Я ее минут 10 держал в воде: отпускал на чуть-чуть, потом опять подтаскивал. Резко ее вытаскивать было нельзя — она бы мне все порвала и уплыла. А так она выдохлась и спокойно в подсачик залезла. Оказалось, что почти семь килограмм! Красивая такая, зубастая. Раньше мне такая никогда не попадалась, да и вряд ли еще когда попадется.

Свой масштабный улов сибиряк сразу пустил в дело: из щуки получился и фарш, и филе, и набор для ухи.

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