В Новосибирске водители устроили драку после ДТП

Мужчины решили разобраться кулаками, кто виноват в аварии. Фото: «АСТ-54 Black»
В Новосибирске на улице Татьяны Снежной произошло ДТП. Столкнулись «Лексус» и «Мазда», но вместо того, чтобы вызвать сотрудников ГИБДД, водители решили кулаками выяснить, кто прав, а кто виноват. Произошло это во вторник, 2 августа.
— Чтобы разобраться в ситуации, мужчины отъехали от места ДТП и принялись выяснять отношения кулаками, — рассказала подписчица телеграм канала «АСТ-54 Black».
Напомним, что из-за ДТП рядом с трамвайным кольцом на Гусинобродском шоссе также произошла драка. Там водитель такси подбил разворачивавшийся кроссовер, и в результате около десятка мужчин вели диалог в формате массовой драки.
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