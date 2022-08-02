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Общество2 августа 2022 12:40

Косметолог назвала главные причины неудач при похудении

Чтобы сбросить лишний вес, нужно соблюдать некоторые нюансы
Анастасия ХРОМЫХ
Косметолог объяснила, почему некоторые люди не могут похудеть.

Косметолог объяснила, почему некоторые люди не могут похудеть.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Косметолог Анна Теребинская рассказала, почему некоторым не удается избавиться от лишних килограммов. Об этом пишет News.ru.

По словам эксперта, первая причина неудач при похудении – это малоподвижный образ жизни. Вес никуда не уйдет, если расход калорий будет меньше их потребления.

Вторая причина – это переедание. Такое бывает, когда человек находится в состоянии стресса.

Еще одна причина – нарушение в работе эндокринной системы.

- Это могут быть гормональные сбои или врожденные нарушения в работе органов, - объяснила Анна Теребинская.

Некоторые в погоне за идеальным телом соглашаются на хирургические вмешательства. Речь идет о процедуре под названием «липосакция».

- Замечу, что хирургическое вмешательство – это не панацея. Удалить весь жир с тела невозможно, - отметила косметолог. – Если вы будете вести прежний образ жизни после операции, то получите новые округлости.

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