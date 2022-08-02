Косметолог назвала главные причины неудач при похудении

Косметолог объяснила, почему некоторые люди не могут похудеть.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Косметолог Анна Теребинская рассказала, почему некоторым не удается избавиться от лишних килограммов. Об этом пишет News.ru.
По словам эксперта, первая причина неудач при похудении – это малоподвижный образ жизни. Вес никуда не уйдет, если расход калорий будет меньше их потребления.
Вторая причина – это переедание. Такое бывает, когда человек находится в состоянии стресса.
Еще одна причина – нарушение в работе эндокринной системы.
- Это могут быть гормональные сбои или врожденные нарушения в работе органов, - объяснила Анна Теребинская.
Некоторые в погоне за идеальным телом соглашаются на хирургические вмешательства. Речь идет о процедуре под названием «липосакция».
- Замечу, что хирургическое вмешательство – это не панацея. Удалить весь жир с тела невозможно, - отметила косметолог. – Если вы будете вести прежний образ жизни после операции, то получите новые округлости.
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