Косметолог назвала главные причины неудач при похудении

Косметолог объяснила, почему некоторые люди не могут похудеть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Косметолог Анна Теребинская рассказала, почему некоторым не удается избавиться от лишних килограммов. Об этом пишет News.ru.

По словам эксперта, первая причина неудач при похудении – это малоподвижный образ жизни. Вес никуда не уйдет, если расход калорий будет меньше их потребления.

Вторая причина – это переедание. Такое бывает, когда человек находится в состоянии стресса.

Еще одна причина – нарушение в работе эндокринной системы.

- Это могут быть гормональные сбои или врожденные нарушения в работе органов, - объяснила Анна Теребинская.

Некоторые в погоне за идеальным телом соглашаются на хирургические вмешательства. Речь идет о процедуре под названием «липосакция».

- Замечу, что хирургическое вмешательство – это не панацея. Удалить весь жир с тела невозможно, - отметила косметолог. – Если вы будете вести прежний образ жизни после операции, то получите новые округлости.

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