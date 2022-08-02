Мэр Новосибирска Локоть поздравил десантников с Днем ВДВ. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Во вторник, 2 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ. В своем Телеграм-канале градоначальник поздравил их с профессиональным праздником.

Анатолий Локоть отметил, что десантники всегда были примером мужества, стойкости и приверженности традициям боевого братства.

- Воздушно-десантные войска неразрывно связаны с именем Героя Советского Союза Василия Маргелова. Благодаря его усилиям ВДВ стали элитой Вооруженных сил, - добавил мэр.

Градоначальник напомнил, что воины-десантники с честью выполняли свой долг в Афганистане, на Кавказе и в Сирии. Также они участвовали в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях.

Анатолий Локоть пожелал им здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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