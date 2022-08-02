Сибирячка спасла хаски, которая съела закладку в спальном районе Новосибирска

Собака находится в тяжелом состоянии. Фото: t.me/help_husky_nsk

В Новосибирске пес хаски случайно съел закладку и чуть не умер. Волонтеры фонда помощи северным ездовым собакам Husky Help рассказали КП-Новосибирск о спасении собаки с жилмассива «Чистая Слобода»:

- Фиксика нашли на улице Спортивной. Породистый пес тихо лежал и умирал у подъезда. Мимо проходили две девушки – они сжалились над животным, связались с нами и помогли довезти до ветклиники «ИнТерра». Хозяев собаки найти не удалось, также как опознавательных признаков на нём. Возможно, было отравление - яд мог быть любым, но если судить по зрачкам, и по словам очевидцев, он мог отравиться какими-нибудь закладками. У него зрачки сильно расширены были, на весь глаз, – рассказала КП-Новосибирск волонтер фонда Husky Help Яна Болсуновская.

Ветеринары также выявили у пса бабезиоз – заболевание крови, вызванное паразитами. Состояние Фиксика пока тяжелое, врачи дают осторожные прогнозы. Сейчас собаку лечат капельницами и инфузиями, а также продолжают искать хозяев.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь хаски Фиксику – свяжитесь с фондом помощи ездовым собакам Husky Help или обратитесь в редакцию.

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