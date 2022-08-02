Антициклон принес в Новосибирск прохладную погоду

В Новосибирске на смену жаре пришла прохладная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске установилась прохладная погода. Причина в антициклоне, рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

- Холодный фронт прошел в течение суток – вчера и сегодня ночью. Более прохладная воздушная масса на наши районы уже поступила. Предстоящие трое суток мы ждем умеренно-теплую погоду, - сообщила Марина Виноградова.

По словам начальника отдела метеопрогнозов, ночью в Новосибирске будет 9-12 градусов, а днем – 21-24.

- Погода будет без осадков, ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду, - добавила в разговоре с КП-Новосибирск синоптик.

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