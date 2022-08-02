Под Новосибирском водитель «Мазды» насмерть сбил 25-летнего пешехода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мошковском районе Новосибирской области водитель автомобиля MAZDA MPV сбил человека. О ДТП, которое произошло 1 августа, рассказали в ГУ МВД по региону.

– Водитель 1979 года рождения ехал на минивэне со стороны Новосибирска в сторону села Сокур. На 31 километре наехал на пешехода, который шел по проезжей части справа по ходу движения машины, – уточнили подробности в пресс-службе полиции.

Пешеход в результате аварии скончался на месте от полученных травм. Погибшему человеку было 25 лет.

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