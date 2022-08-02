Новосибирский военкомат раскрыл зарплату участников спецоперации на Украине

В Новосибирске назвали зарплаты участников спецоперации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске раскрыли зарплату для контрактников при участии в спецоперации на Украине. Агитационный плакат от военкомата Советского и Первомайского районов опубликовали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– По возрасту от 18 до 50 лет, образование не ниже основного общего (9 классов), по здоровью категория годности «А» или «Б», – уточнили в мэрии основные требования к претендентам на службу по контракту.

Служащий по контракту получит зарплату от 30 тысяч рублей и пособие для членов семьи. Кроме того, он может самостоятельно выбрать подразделение. При условии сдачи нормативов по физподготовке – до 70% оклада по должности. Также предусмотрены полный соцпакет, бесплатное жилье после 3 лет службы, оплата проезда до места отдыха на себя и члена семьи, бесплатное медобслуживание, продукты и вещи.

Зарплата для участников спецоперации в разы больше. Военнослужащий получит дополнительно два оклада по должности, плюс по 150 тысяч рублей ежемесячно. Участникам активных наступательных действий выплачивают по 8 тысяч рублей в день и премии до 300 тысяч рублей за уничтожение техники. Детям таких военнослужащих обеспечено поступление в вуз по квоте без конкурса.

При получении удостоверения ветерана военнослужащий получит дополнительно 15 дней отдыха в любое время года, 50 % скидки на услуги ЖКХ и ежемесячные выплаты.

Как только будет заключен контракт, губернатор Новосибирской области выплатит будущему участнику спецоперации 200 тысяч рублей.

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