В Новосибирской области выделят 1,3 миллиарда на расселение аварийного жилья

В 2023 году должны расселить около 6 тысяч человек, проживающих в ветхом жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области дополнительно выделят 1,3 миллиарда на расселение ветхого жилья. Средства направят в региональный центр, Искитим, Болотное, Куйбышев, Татарск, Чулым, Ташаринский сельсовет Мошковского района, Барышевский сельсовет Новосибирского района.

— Средства позволят добиться выполнения установленных показателей по переселению жителей региона из аварийного жилья в установленные сроки, — доложил министр ЖКХ региона Денис Архипов.

В 2023 году необходимо расселить около 6 тысяч человек, проживающих в аварийных домах общей площадью более 100 тысяч квадратов. Поскольку стоимость квадратного метра растет, то с учетом среднерыночной цены было решено увеличить финансирование до 1,3 миллиардов.

Напомним, что в сентябре 2022 года сдадут 10-этажный дом для переселенцев из аварийного жилья. Он находится на улице Степной, 262а. Всего в доме будет 70 квартир — по 7 на каждый этаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске дом для переселенцев из аварийного жилья планируют сдать в сентябре

Особенность этого дома — специальные квартиры для маломобильных граждан (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер